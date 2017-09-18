Контавейт отдала всего два гейма Паолини на старте турнира в Гуанчжоу

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (3) вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу, разгромив итальянку Ясмине Паолини со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Анетт 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с победительницей матча Лизетт Кабрера (Австралия, Q) — Синьюй Гао (Китай, Q).

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) — Лю Фанчжу (Китай) — 7:5, 6:0.

Данка Ковинич (Черногория) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:2, 4:2, отказ Циг.

Янина Викмайер (Бельгия) — Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

Ипек Сойлу (Турция, Q) — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:3.