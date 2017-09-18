Кырстя вышла во второй круг турнира в Сеуле

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (4) вышла во второй круг турнира в Сеуле, в двух сетах обыграв представительницу Японии Мису Эгути со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 1 минуту. Сорана 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Кырстя поспорит с победительницей матча Джан Су Джон (Южная Корея, WC) — Николь Гиббз (США, LD).

Сеул. Женщины. Первый круг

Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — 3:6, 6:4, 6:1.