175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кырстя вышла во второй круг турнира в Сеуле

18 сентября 2017, понедельник. 09:29 Теннис

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (4) вышла во второй круг турнира в Сеуле, в двух сетах обыграв представительницу Японии Мису Эгути со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 1 минуту. Сорана 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Кырстя поспорит с победительницей матча Джан Су Джон (Южная Корея, WC) — Николь Гиббз (США, LD).

Сеул. Женщины. Первый круг

Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — 3:6, 6:4, 6:1.

Сеул 2017. 1-й круг
18 сентября 2017 года, понедельник. 07:30 МСК
Сорана
Кырстя
Миса
Эгути
Сеул 2017. 1-й круг
18 сентября 2017 года, понедельник. 06:00 МСК
Луксика
Кумкхум
Мариана
Дуке-Мариньо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сорана Кырстя
Новости. Теннис
18 сентября 2017, понедельник
09:58 Нара одолела Путинцеву на старте турнира в Токио
09:29 Кырстя вышла во второй круг турнира в Сеуле
09:28 Контавейт отдала всего два гейма Паолини на старте турнира в Гуанчжоу
09:20 Медведев занял 62-ю строчку в рейтинге ATP
09:20 Гахов опустился на 57-ю строчку в чемпионской гонке U21
09:19 Хачанов опустился на 42-ю позицию в чемпионской гонке ATP
09:17 Вихлянцева заняла 58-ю позицию в чемпионской гонке WTA
09:16 Касаткина опустилась на 32-ю строчку в рейтинге WTA
08:29 Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио в паре
08:20 Сугита победил Монтейро и вывел Японию в Мировую группу Кубка Дэвиса
07:58 Александрова стартовала на турнире в Сеуле с победы над Арруабарреной
07:25 Бразилия сократила отставание от Японии в плей-офф Кубка Дэвиса
04:41 Кирьос: когда Гоффен играет на таком уровне, то становится одним из лучших
03:25 Хьюитт: мои парни сделали, что могли, но наша боль от этого не становится меньше
03:19 Дарси: финал Кубка Дэвиса с Францией — то, о чём мы все мечтали
01:23 Шарапова: постепенно мои слава и богатство стали для Вуячича большой проблемой
00:44 Фучович: Хачанов бился до конца, но моя уверенность в себе росла с каждым сетом
00:31 Шаповалов принёс Канаде победное очко в плей-офф КД, обыграв Раманатана
00:18 Ноа: в первом сете Цонга выглядел зажатым, но затем заиграл намного лучше
00:10 Капитан сборной Бельгии: думаю, мы показали великолепный теннис
17 сентября 2017, воскресенье
23:57 Чилич: я привык играть в Кубке Дэвиса все три дня
22:54 Бабош и Главачкова завоевали титул в Квебеке в парном разряде
22:38 Капитан сборной Венгрии: это почти всё равно что выйти в плей-офф ЧМ по футболу
22:37 Куницын: Хачанов сделал всё, что мог, а Фучович провёл фантастический матч
22:21 Гоффен: думаю, это мой лучший матч в Кубке Дэвиса и моя лучшая подача в карьере
21:25 Дарси вывел сборную Бельгии в финал Кубка Дэвиса, обыграв Томпсона
20:51 Ван Эйтванк завоевала первый титул WTA, обыграв Бабош в финале турнира в Квебеке
20:32 Чилич принёс Хорватии третье очко в матче плей-офф Мировой группы КД с Колумбией
20:18 Фучович обыграл Хачанова, выбив Россию из числа участников Мировой группы КД
20:02 Кьюдинелли принёс Швейцарии победное очко в матче КД со сборной Беларуси
19:50 Кудрявцев проиграл Алботу в квалификации в Петербурге, трижды не подав на сет
18:58 Нидерланды отыгрались у Чехии с 0-2 в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
18:30 Гоффен сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса с Австралией, обыграв Кирьоса
17:58 Швейцария сравняла счёт в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Беларусью
17:46 Габашвили проиграл Мазуру в квалификации турнира в Санкт-Петербурге
17:30 Цонга вывел Францию в финал Кубка Дэвиса, обыграв Лайовича
16:32 Штруфф принёс Германии победу над Португалией в плей-офф Мировой группы КД
16:23 Хасе победил Веселы и перевёл встречу Нидерланды — Чехия в пятый матч
15:09 Елгин вышел в финал квалификации в Санкт-Петербурге, Василенко проиграл Гулбису
14:23 Кукушкин лишил действующего обладателя Кубка Дэвиса места в Мировой группе
14:05 Чорич: надеюсь провести концовку сезона на высоком уровне
13:27 На турнир в Санкт-Петербурге приедет лучший теннисный фристайлер мира
13:17 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Фучович в Кубке Дэвиса
13:01 Неделько вышел в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге
11:34 Гоффен может сыграть с Альмагро во втором круге турнира в Метце
Все новости RSS
Партнерский контент