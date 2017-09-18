Нара одолела Путинцеву на старте турнира в Токио

Японская теннисистка Куруми Нара (WC) пробилась во второй круг турнира в Токио, в трёх партиях одолев представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Куруми дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Нара поспорит либо с представительницей Франции Каролин Гарсией (9), либо с Александрой Саснович (LL) из Беларуси.