Бартель пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу, Риске выбыла

Немка Мона Бартель вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу, в трёх партиях одолев представительницу Китая Лу Цзинцзин (Q) со счётом 6:0, 4:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 51 минуту. Мона дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 12 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бартель поспорит с победительницей матча Леся Цуренко (Украина, 4) — Александра Крунич (Сербия).

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Элисон Риске (США, 8) — 6:3, 6:2.