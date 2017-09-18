Контавейт: в матче с Паолини я смогла продемонстрировать свой лучший теннис

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Гуанчжоу над итальянкой Ясмине Паолини со счётом 6:0, 6:2.

«Сегодня я смогла продемонстрировать свой лучший теннис. Я действовала агрессивно, в своей манере, и у меня всё получалось. Я очень рада, что смогла выиграть поединок первого круга. Я двигаюсь вперёд матч за матчем и стараюсь в каждой игре действовать как можно лучше. Это моя единственная цель. Уже почти конец сезона, но здорово, что я сейчас выступаю здесь», — цитирует Контавейт официальный сайт тура.