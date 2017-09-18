Тарпищев: поражение от венгров не трагедия. Лучше сейчас, чем в «высшей лиге»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение сборной России в противостоянии с венграми в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со счётом 1:3. Тарпищев не присутствовал с командой в Будапеште, так как находился на сессии МОК в Лиме.

«Не считаю, что это трагедия. Для ребят это опыт, и лучше это сейчас произошло, чем это было бы в «высшей лиге». Поскольку то, что для них происходит, это информация для будущего. Драматизировать не надо, ребятам 19-20 лет, и через два года им можно замахиваться на победу в Кубке Дэвиса.



Венгры на неделю раньше после Америки были дома и сделали очень медленный корт, Рублев реально не адаптировался, поскольку дольше всех играл и позже всех прилетел — в этом главная проблема. Можно было рискнуть — поставить Рублёва в пару, но тогда мы могли его «утопить». Он сыграл пять сетов и попал на самые плохие дни в плане акклиматизации после прилёта.

Из-за личных календарей не все могут вкатиться и быть в форме в конкретный период времени. К примеру, несколько выбыл Медведев, но я думаю, что из-за обилия турниров он просто не успел восстановиться. По большому счёту в данном матче не было сомнения, что надо было ставить Рублёва и Хачанова, поскольку Медведев был на спаде.



Я не считаю, что Куницын где-то ошибался, у него ещё нет опыта в плане подсказок игрокам, но это с первого матча не приходит. Но подсказывать надо вовремя, это всё приобретается с опытом", — цитирует Тарпищева ТАСС.