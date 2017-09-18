Кербер: я хотела сыграть с Осакой лучше, чем на US Open

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Токио над представительницей Японии Наоми Осакой со счётом 6:3, 6:4.

“Я очень рада, что вернулась в Токио. Турнир здесь всегда прекрасно организован, и я каждый раз с нетерпением жду возвращения сюда к своим японским болельщикам. Очень рада, что выиграла матч первого круга, и теперь буду готовиться к следующей игре.

Играть с Осакой непросто. Сегодня я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше и хотела сыграть лучше, чем на US Open. Наоми — прекрасная, талантливая теннисистка и очень сложная соперница. Уверена, что её ждут большие успехи в будущем», — цитирует Кербер официальный сайт тура.