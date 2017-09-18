Неделько проиграл Гулбису в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Иван Неделько не сумел пробиться в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге. В финальном раунде квалификации он в двух сетах проиграл представителю Латвии Эрнесту Гулбису (4) со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Неделько совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

Первый соперник Гулбиса в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге станет известен позже.