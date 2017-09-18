Младенович не взяла ни одного гейма в матче с Ван Цян на турнире в Токио

Французская теннисистка Кристина Младенович (8) не смогла пробиться во второй круг турнира в Токио. На старте соревнований она потерпела разгромное поражение от представительницы Китая Ван Цян со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность встречи составили 48 минут. Младенович 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету китаянки 3 эйса и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Ван Цян поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Катрин Беллис (США).