Елгин не сумел выйти в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Михаил Елгин не сумел пробиться в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге. В финальном раунде квалификации он проиграл представителю Австралии Джону-Патрику Смиту (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Михаил 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Первый соперник Смита в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге станет известен позже.