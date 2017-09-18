Ватутин уступил Мазуру в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Алексей Ватутин (3) не сумел пробиться в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге. В финальном раунде квалификации он в двух сетах проиграл представителю Германии Даниэлю Мазуру со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты. Алексей совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Даниэля 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Первый соперник Мазура в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге станет известен позже.