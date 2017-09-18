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Маррей: женщины в теннисе жертвуют многим так же, как и мужчины

18 сентября 2017, понедельник. 14:52 Теннис

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказал свою точку зрения о проблеме равенства в оплате труда мужчин и женщин в теннисе.

«Люди часто недооценивают объём работы, который необходимо проделать, чтобы стать игроком топ-уровня. И эта ситуация одинакова как для мужчин, так и для женщин.

Мы проводим много часов в тренажёрных залах, на корте, в постоянных переездах, анализируем матчи и соперников, общаемся с командой. Мы стараемся следить за своим организмом и, конечно, многим жертвуем.

Все, кто проводил время с топ-теннисистками, знают, что они точно так же жертвуют многим и так же решительно настроены побеждать, как и мужчины.

Теннис прошёл большой путь за последние 35 лет, с тех пор как US Open впервые сделал равными призовые для мужчин и женщин.

Здорово, что теперь на всех турнирах «Большого шлема» чемпион и чемпионка получают одинаково. Ни один другой вид спорта не делает того же, что теннис. Мне очень приятно быть частью этого прогрессивного явления. Надеюсь, теннис повлияет на другие виды спорта», — цитирует Маррея BBC.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Энди Маррей
Новости. Теннис
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