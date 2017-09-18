Донской произвёл выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге

Участник турнира в Санкт-Петербурге россиянин Евгений Донской и хорват Борна Чорич стали участниками выездной акции в Петропавловскую крепость. Для теннисистов была организована экскурсия по Петропавловскому собору. В завершение экскурсии Донской произвёл полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

«Эмоции зашкаливают! Было громко и очень волнительно. Я даже боялся что-то сделать не так. Дали три команды — «На изготовку», «К орудию» и «Огонь!». Руки на рукоятке, пошёл обратный отсчёт: 5, 4, 3… В голову всякие мысли лезли — а вдруг я произведу выстрел раньше: не в 12:00, а в 11:59:59? И тут же осёкся — нет, историю подвести нельзя! И тут же себе скомандовал — давай, жди, думай, держи внимание! В итоге всё получилось классно», — цитирует Донского пресс-служба турнира.

«Это очень круто. Ты узнаёшь что-то новое об истории города, наслаждаешься его красотами. Мне многие игроки АТР-тура советовали посетить Петербург, говорили, что здесь очень красиво, и я, приехав сюда, убедился в этом!» — сказал Чорич.

Фото доступно в «твиттере» Formula TX.