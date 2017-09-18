Крунич: для меня матчи с Цуренко всегда становятся большим испытанием

Сербская теннисистка Александра Крунич прокомментировала свою победу над украинкой Лесей Цуренко в первом круге турнира в Гуанчжоу со счётом 6:3, 6:4.

«Я ранее уже четыре раза проиграла Лесе. Для меня матчи с ней всегда становятся большим испытанием. Условия здесь очень непростые, но я старалась сохранять концентрацию и терпение. Важно было просто выжить в таких условиях и действовать как можно увереннее», — приводит слова Крунич официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Крунич поспорит с представительницей Германии Моной Бартель.