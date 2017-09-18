Донской: я написал Хачанову: «Никто бы лучше вас не выступил»

Российский теннисист Евгений Донской в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову прокомментировал поражение сборной России в противостоянии с венграми в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в Будапеште со счётом 1:3.

«Я общался с ребятами. Андрей Рублёв рвал и метал: «Поставьте меня в субботу, я готов реабилитироваться». Он очень близко к сердцу принял это поражение. Для меня самое главное, чтобы он как друг, как партнёр по команде, да и все ребята не приняли это близко к сердцу. Когда счёт стал 1-2, я понял, что сейчас может произойти всё что угодно. Тем более всё упало на плечи этих двух парней – Карена и Андрея. Я ещё подумал, что если Рубль проиграет сейчас решающий матч, а в Кубке Дэвиса всякое может быть, то он начнёт очень сильно переживать, и это отразится на его карьере. Плюс сейчас уже конец года, можно потерять уверенность, и потом придётся её долго искать.

Я ещё Карену написал перед матчем: «Не переживай, сделайте всё, что можете. Главное, чтобы вы не думали, что вы кого-то подставили, что вы сделали что-то не так. Никто бы лучше вас не выступил». Конечно, все ребята расстроены. Но это только по сообщениям, потому что нас там нет. Но Андрей очень переживает, что не выиграл этот пятисетовый матч у Мартона в пятницу.



Лично мне отсюда трудно судить, что можно было сделать лучше. Возможно, что-то можно было придумать по составу. Например, Андрей Кузнецов, возможно, смотрится на грунте получше. Но, повторюсь, ничего непонятно, пока вы не окажитесь там. Может быть, ребята были полностью готовы, а соперники играли невероятно. Хотя так и было. Фучович в воскресенье то с Кареном играл просто запредельно. Конечно, мы все расстроены.



Как-то быстро мы из Мировой группы ушли. Один матч всего там провели. А я-то его как раз и не провёл. У нас ещё с Андреем Рублёвым была про это шутка – если вы помните, мы ездили тогда везде – и Новый Уренгой, и Иркутск, и Владивосток. Там было очень приятно играть. Причём я играл практически все матчи, пропустил только с голландцами – у меня была травма. И вот Мировая группа – и всё, Женя сразу не нужен, Андрюха Рублёв тоже не нужен. Повторю – мы смеялись с ним, понятно, что в тот момент, когда был матч против Сербии, другие ребята были сильнее.



Конечно, грустно, что снова придётся играть в первой группе. На самом деле это всё не так просто – пробиваться наверх, играть плей-офф. Там же многое зависит от жеребьёвки. Но у нас команда сильная. Думаю, этот вопрос решится быстро – и справедливость восстановится. Конечно, я всегда готов играть в сборной, но там сейчас ребята сильные. Когда я буду ровно стоять в рейтинге, тогда вдвойне приятнее будет выступать», — рассказал Донской.