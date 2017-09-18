Кольшрайбер уверенно победил Тюрнева в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Немец Филипп Кольшрайбер (5) вышел во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге, обыграв 20-летнего россиянина Евгения Тюрнева (WC) со счётом 6:1, 6:3. Отметим, что после потери подачи на старте второй партии Тюрнев ненадолго перехватил инициативу — сделал обратный брейк, заработал тройной брейк-пойнт в следующем гейме при 2:1 в свою пользу, затем долго боролся на приёме в шестом гейме. Решающим стал брейк Кольшрайбера при счёте 3:3, после которого он взял ещё два гейма подряд под ноль. Для Тюрнева это был первый матч на уровне ATP в карьере.



Матч продолжался 1 час 1 минуту. Кольшрайбер 3 раза подал навылет, сделал 5 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Тюрнева 6 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



Во втором круге Филипп сыграет или с литовцем Ричардасом Беранкисом (SR), или с немцем Даниэлем Мазуром (Q).