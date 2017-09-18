Баутиста-Агут: Кончита Мартинес проделала отличную работу на посту капитана в КД

Лидер посева на турнире в Санкт-Петербурге испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал увольнение Кончиты Мартинес с поста капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса.



«Могу сказать, что Испания в целом показывает хорошие результаты в Кубке Дэвиса, но в

последние пять лет нам сильно не везло с местом проведения, с расписанием – мы 9 раз играли на выезде, поэтому надеемся, что в будущем у нас появится возможность чаще играть дома. Что касается Кончиты Мартинес, то, мне кажется, она проделала отличную работу, смогла вернуть нашу сборную в Мировую группу. Но испанская федерация тенниса решила поменять капитана, и сейчас мы ждём известия о том, кто будет назначен на этот пост», — сказал Баутиста-Агут в ответ на вопрос специального корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.