Гроза россиян Гулбис, блестящие чирлидерши и забавный Багдатис. Фото с SPb Open

18 сентября в Санкт-Петербурге на кортах «Сибур-Арены» состоялись матчи XXI Международного теннисного турнира St.Petersburg Open – 2017. Чемпион St. Petersburg Open 2013 Эрнест Гулбис первым пробился в основную сетку питерского турнира. В финальном матче квалификации латвиец нанёс поражение россиянину Ивану Неделько. Напомним, днём ранее Гулбис в своём первом матче квалификации выбил ещё одного российского теннисиста Александра Василенко. В другом матче игрового дня киприот Маркос Багдатис переиграл аргентинца Орасио Себальоса и вышел во второй круг турнира.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии очередного игрового дня SPb Open — 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.