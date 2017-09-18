Багдатис обыграл Себальоса на старте соревнований в Санкт-Петербурге

Киприот Маркос Багдатис вышел во второй круг соревнований в Санкт-Петербурге, обыграв аргентинца Орасио Себальоса в двух партиях — 7:5, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Багдатис сделал 18 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Себальоса 5 эйсов, 2 двойные и 6 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Маркос встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, который нанёс поражение итальянцу Паоло Лоренци (6) — 7:5, 7:5. Напомним, что на US Open Лоренци дошёл до четвёртого круга, где проиграл будущему финалисту — южноафриканцу Кевину Андерсону.