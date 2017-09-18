Тюрнев: в первом матче на таком уровне волновался, но это большой опыт

20-летний россиянин Евгений Тюрнев прокомментировал свой дебют на турнирах ATP, состоявшийся в Санкт-Петербурге, где он проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу со счётом 1:6, 3:6.



«О том, что мне дали «уайлд-кард», я узнал прямо накануне жеребьёвки квалификации. Конечно, я очень обрадовался – это такой шанс! Да, я в первый раз выступал в основной сетке ATP. Было непривычно играть. Конечно, волнение присутствовало, но это большой опыт. Дальше будет легче. Естественно, с игроками такого уровня я раньше не встречался. Было серьёзное давление. Наверное, моей ошибкой было то, что я слишком хотел выиграть, а надо было расслабиться. Были у меня моменты, был тройной брейк-пойнт, но я не смог его реализовать.



В теннис я пришёл в 6 лет. Сначала всё развивалось нормально, потом были некоторые финансовые трудности, пару лет я вообще не играл, и три года назад начал выступать сразу с профессиональных турниров. То есть вышло так, что турниры ITF я пропустил. Так получается, что в основном я играю „челленджеры“ в Казахстане и Узбекистане. Я езжу туда в силу финансовых возможностей», — передаёт слова Тюрнева специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.