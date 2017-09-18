Симон разгромил Сеппи на старте турнира в Меце, Копил победил Джаннесси

Француз Жиль Симон (8) разгромил итальянца Андреаса Сеппи в первом круге турнира в Меце (Франция) — 6:3, 6:0.



Игра продолжалась 1 час 16 минут. Симон 4 раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Сеппи 1 эйс, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.



Также во второй круг Меца вышел румын Мариуш Копил. Он уверенно победил итальянца Алессандро Джаннесси — 6:3, 6:2. Следующим соперником Копила станет пропускавший первый раунд француз Люка Пуи (3). Оппонент Симона определится позднее.