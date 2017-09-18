Кольшрайбер: Тюрнев — крепкий парень, с мощной игрой и хорошей подачей

Немец Филипп Кольшрайбер, победивший 20-летнего россиянина Евгения Тюрнева (6:1, 6:3) в первом раунде турнира ATP 250 Санкт-Петербурге, оценил соперника и свою игру. Тюрнев проводил первый матч на уровне ATP.



«Каково было играть с теннисистом, который никому не известен? Мы живём в век YouТube, поэтому я смог посмотреть пару его игр. И партнёр по тренировке, Дмитрий, сказал мне кое-что о сопернике. В целом довольно странное ощущение, когда играешь с неизвестным теннисистом. У соперника, конечно, было нервное начало. Но вообще, он крепкий парень, мощно играет, у него хорошая подача. Конечно, сегодня он чересчур много ошибался в некоторых моментах, но его игра опасна. Думаю, он может улучшать свой уровень.



Доволен сегодняшним матчем. Я не потратил много энергии и получил опыт игры на центральном корте. Думаю, это удачное начало.



Очень рад победе сборной Германии в плей-офф Кубка Дэвиса. Это был хороший, упорный матч. Наши ребята проделали отличную работу. Я поддерживал с ними связь, в частности с капитаном сборной Германии. Ему и всем ребятам я желал удачи, а потом поздравил их с победой. Что касается моего там отсутствия, у меня было слишком много травм в этом сезоне. Я уже должен прислушиваться к организму, давать ему передышку. Мне скоро 34 – это, конечно, не оправдание, тем не менее нужно учитывать, что у меня был сложный год и надо вовремя давать отдых организму», — передаёт слова Кольшрайбера специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Кольшрайбер уверенно победил Тюрнева в первом круге турнира в Санкт-Петербурге