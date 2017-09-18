Кинг: Макинрой пытается вызвать Серену на матч около 15 лет

Знаменитая американская теннисистка Билли Джин Кинг, победившая Бобби Риггса в «Битве полов», прокомментировала высказывание Джона Макинроя про Серену Уильямс, что она была бы максимум в седьмой сотне, если бы играла в мужском туре.



«Могу сказать, что Макинрой пытается вызвать Серену на матч уже около 15 лет. Он продолжает и продолжает стараться сделать это. Но мы, женщины, никогда не говорили, что мы лучше мужчин. Именно мужчины продолжают поднимать вопрос о том, что они лучше нас. Я предпочла бы просто сойтись на том, что интересно смотреть и на их матчи, и на наши. Женские матчи могут быть интереснее мужских, равно как и наоборот. В любом случае, и они, и мы играем в теннис, и это самое главное», — приводит слова Кинг Tennis World USA.