Павлюченкова добыла волевую победу над Беллис в первом круге турнира в Токио

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти $ 900 тыс. В первом раунде она добыла волевую победу над представительницей США Катрин Беллис — 4:6, 6:0, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету Павлюченковой 7 эйсов, 13 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Беллис подала навылет 3 раза, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

За место в четвертьфинале россиянка поборется с китаянкой Ван Цян, которая в первом круге не отдала ни одного гейма 8-й сеяной француженке Кристине Младенович.