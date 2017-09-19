Удар Касаткиной на турнире в Торонто признан лучшим по итогам августа

Удар российской теннисистки Дарьи Касаткиной, выполненный в поединке стартового раунда турнира в Торонто с представительницей Италии Робертой Винчи, признан лучшим по итогам августа, сообщает официальный сайт WTA-тура. На награду за лучший удар также претендовали чешка Люси Шафаржова, финалистка US Opеn 2017 американка Мэдисон Кис, украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп и представительница Польши Агнешка Радваньска.
Видео эффектного удара Дарьи Касаткиной доступно на официальном сайте тура.