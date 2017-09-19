Стивенс признана лучшей теннисисткой августа

Чемпионка US Open — 2017 американка Слоан Стивенс признана лучшей теннисисткой по итогам августа, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали её соотечественницы Коко Вандевеге, Мэдисон Кис и Винус Уильямс.



За Стивенс проголосовали 63% пользователей. На втором месте — Уильямс (25%), на третьем — Кис (10%), на четвёртом — Вандевеге (2%).

В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса, в июле — американка Мэдисон Кис.