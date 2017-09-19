Кенин победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам августа

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв августа». Первое место заняла американка Софья Кенин, получившая 46% голосов. Второй стала её соотечественница Шелби Роджерс (34%), третьей — россиянка Дарья Касаткина (20%).



В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко из Латвии, в июне — словачка Магдалена Рыбарикова, в июле — канадка Бьянка Андрееску.