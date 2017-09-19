Фирстенберг объявил о завершении карьеры

37-летний польский теннисист Мариуш Фирстенберг принял решение завершить карьеру после 17 лет в туре, сообщает официальный сайт ATP. Наибольшего успеха он добился, выступая в паре со своим соотечественником Марчином Матковским.

В одиночном рейтинге ATP лучшей позицией для Мариуша стала 317-я. В 2007 году он решил сосредоточиться на выступлении в парном разряде. За свою карьеру Фирстенберг выиграл 18 титулов на турнирах ATP в паре и поднялся до шестой строчки в парном рейтинге.

В 2011 году Фирстенебрг и Матковски дошли до финала US Open в парном разряде.