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Фирстенберг объявил о завершении карьеры

19 сентября 2017, вторник. 10:03 Теннис

37-летний польский теннисист Мариуш Фирстенберг принял решение завершить карьеру после 17 лет в туре, сообщает официальный сайт ATP. Наибольшего успеха он добился, выступая в паре со своим соотечественником Марчином Матковским.

В одиночном рейтинге ATP лучшей позицией для Мариуша стала 317-я. В 2007 году он решил сосредоточиться на выступлении в парном разряде. За свою карьеру Фирстенберг выиграл 18 титулов на турнирах ATP в паре и поднялся до шестой строчки в парном рейтинге.

В 2011 году Фирстенебрг и Матковски дошли до финала US Open в парном разряде.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
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