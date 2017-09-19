Соперницей Кырсти во втором круге турнира в Сеуле будет Гиббз

Американская теннисистка Николь Гиббз пробилась во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв представительницу Южной Кореи Джан Су Джон (WC) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Американка совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сеуле Гиббз поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей (4). Турнир в столице Южной Кореи завершится 24 сентября.