Гаврилова проиграла Линетт на турнире в Токио, ведя 4:1 в третьем сете

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова не смогла пробиться во второй круг турнира в Токио, в трёх партиях уступив представительнице Польши Магде Линетт (Q) со счётом 6:2, 0:6, 6:7 (3:7). В третьем сете Дарья вела 4:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Дарья 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Магды 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Линетт поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (2).