Остапенко в двух партиях обыграла Ларссон на старте турнира в Сеуле

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (1) вышла во второй круг турнира в Сеуле, в двух сетах обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Ларссон 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит с представительницей Японии Нао Хибино.