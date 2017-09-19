Синякова одолела Чепелову и сыграет с Цибулковой на турнире в Токио

Чешская теннисистка Катержина Синякова пробилась во второй круг турнира в Токио, в трёх партиях одолев словачку Яну Чепелову (Q) со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Катержина дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Синякова поспорит со словачкой Доминикой Цибулковой (5).

Токио. Женщины. Первый круг

Шелби Роджерс (США) — Риса Одзаки (Япония, WC) — 6:2, 7:6 (7:5).