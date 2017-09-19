Фетт не смогла выйти во второй круг турнира в Гуанчжоу

Хорватка Яна Фетт не смогла пробиться во второй круг турнира в Гуанчжоу, в трёх сетах проиграв китаянке Чжан Кайлинь (Q) со счётом 6:2, 1:6, 3:6. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Яна дважды подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований китаянка поспорит с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг

Лизетт Кабрера (Австралия, Q) — Синьюй Гао (Китай, Q) — 6:3, 7:5.