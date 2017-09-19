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Фетт не смогла выйти во второй круг турнира в Гуанчжоу

19 сентября 2017, вторник. 13:45 Теннис

Хорватка Яна Фетт не смогла пробиться во второй круг турнира в Гуанчжоу, в трёх сетах проиграв китаянке Чжан Кайлинь (Q) со счётом 6:2, 1:6, 3:6. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Яна дважды подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований китаянка поспорит с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг

Лизетт Кабрера (Австралия, Q) — Синьюй Гао (Китай, Q) — 6:3, 7:5.

Гуанчжоу 2017. 1-й круг
19 сентября 2017 года, вторник. 11:20 МСК
Чжан
Кайлинь
Яна
Фетт
2:6 6:1 6:3
Гуанчжоу 2017. 1-й круг
19 сентября 2017 года, вторник. 11:50 МСК
Лизетт
Кабрера
Синьюй
Гао
6:3 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
19 сентября 2017, вторник
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