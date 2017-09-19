Басилашвили одолел Мийо и сыграет с Мюллером на турнире в Меце

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился во второй круг турнира в Меце (Франция), в трёх партиях одолев хозяина кортов Венсана Мийо (Q) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Николоз 6 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Меце Басилашвили поспорит с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (4). Турнир завершится 24 сентября.