Соперником Кольшрайбера во 2-м круге турнира в Санкт-Петербурге будет Беранкис

Литовский теннисист Ричардас Беранкис вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, в трёх партиях обыграв представителя Германии Даниэля Мазура (Q) со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Ричардас дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Беранкис поспорит с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером (5).