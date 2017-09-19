Стрыцова на двух тай-брейках одолела Рыбарикову на турнире в Токио

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова пробилась во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Барбора 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Стрыцова поспорит с представительницей Великобритании Йоханной Контой (4).