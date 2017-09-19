«Лаки-лузер» Маден вышел во второй круг турнира в Метце, победив Киккера

Немецкий теннисист Янник Маден (LL) пробился во второй круг турнира в Метце (Франция), в трёх партиях одолев представителя Аргентины Николаса Киккера со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. Янник 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Метце Маден поспорит с победителем матча Ришар Гаске (Франция, 6) — Денис Истомин (Узбекистан).