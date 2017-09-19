Гулбис взял всего три гейма в матче с Броэди на турнире в Санкт-Петербурге

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис (Q) не сумел пробиться во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, взяв всего три гейма в противостоянии с представителем Великобритании Лиамом Броэди (Q) — 3:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Эрнест 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Броэди 3 эйса и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге британец поспорит с представителем Франции Адрианом Маннарино (4).