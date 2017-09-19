Хан На Лэ: я смотрела и анализировала игру Кристины Плишковой в YouTube

Представительница Южной Кореи Хан На Лэ прокомментировала свою победу над чешкой Кристиной Плишковой в первом круге турнира в Сеуле со счётом 6:4, 6:4.

“Я смотрела и анализировала игру Плишковой в YouTube. Я составила стратегию и тактику на этот матч. У Кристины отличная подача, и я старалась концентрироваться не только на приёме, но и на своей подаче. Если бы я её не удерживала, то у меня не было бы шансов на победу.

Я была уверена в своей подаче, так как состояние плеча улучшилось по сравнению с прошлым годом. Но мне нужно прибавлять на второй подаче. Сегодня я выполняла её со скоростью менее 100 км/ч», — цитирует Хан На Лэ официальный сайт тура.