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Федерер побил рекорд Коннорса по количеству недель в топ-4

19 сентября 2017, вторник. 17:58 Теннис

Швейцарец Роджер Федерер побил один из рекордов американца Джимми Коннорса, опередив его по количеству недель в топ-4. Федерер провёл там 670 недель, то есть примерно 12 лет и 8 месяцев. Коннорс, который тоже играл до 35 с лишним лет, входил в первую четвёрку на протяжении 669 недель.

Третье место по этому показателю занимает испанец Рафаэль Надаль с 529 неделями. Четвёртым идёт серб Новак Джокович (526 недель), пятым — американец Иван Лендл (510 недель).

На следующей неделе Федерер обгонит Коннорса и по времени, проведённому в топ-5. Сейчас у них обоих 706 недель.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
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