Южный победил Смита и сыграет с Фоньини на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянин Михаил Южный (LD) вышел во второй круг турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге, победив австралийца Джон-Патрика Смита в двух партиях — 7:6 (8:6), 6:4.



Южный сделал 5 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Смита 5 эйсов и 3 упущенных брейк-пойнта. Двойных ошибок австралиец не делал.



За выход в четвертьфинал соревнований Южный поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (3), который по ходу своего предыдущего турнира — US Open — был дисквалифицирован за оскорбление судьи на вышке.