Южный: в Питере, как ни крути, присутствует дополнительное волнение

Россиянин Михаил Южный прокомментировал свой победный старт на турнире ATP 250 в Санкт-Петербурге, а также поделился ожиданиями от матча в паре с Евгением Донским.



«Игра была непростой, но первый матч на турнире всегда бывает таким. А в Питере всё-таки, как ни крути, присутствует дополнительное волнение. Так что действительно матч был для меня тяжёлым.



Естественно, когда соперник выходит в основную сетку из квалификации, начало матча против него получается немного скомканным. Для него это уже третий поединок тут, всё, он уже в турнире, он давно поймал этот ритм, а ты начинаешь с самого начала – до этого были только тренировки, так что всё равно нужно какое-то время, чтобы приспособиться.



Сегодня нам с Женей Донским ещё играть парный матч. В теории я могу что-то просить насчёт расписания на любом турнире, а пойдут ли мне навстречу, это другой вопрос. Там непростая ситуация – я играл одиночку сегодня, он должен играть завтра вечером. То есть тут особо не отложишь матч первого круга. И опять же, если один из нас или оба первый матч выигрываем, то в четверг снова будет та же самая ситуация. Наверное, это было всё-таки правильное решение, что мы играем пару сегодня.



Я давно хотел сыграть в паре с Женей Донским, но всё никак не получалось. Мы ни разу не играли вместе и ни разу пару не тренировали. Сегодня будет наш дебют», — сказал Южный в ответ на вопросы специального корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Южный победил Смита и сыграет с Фоньини на турнире в Санкт-Петербурге