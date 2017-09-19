Пэр уверенно победил Циципаса на старте турнира в Меце

Француз Бенуа Пэр вышел во второй круг домашнего турнира в Меце, обыграв грека Стефаноса Циципаса в двух партиях — 6:2, 6:4.



Матч продолжался всего 57 минут. Пэр трижды подал навылет, сделал две двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Циципаса 4 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Следующим оппонентом Пэра станет испанец Марсель Гранольерс, который сломил сопротивление итальянца Симоне Болелли (Q) — 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (10:8). В их матче был сделан всего один брейк.