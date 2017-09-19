Гаске уступил Истомину на турнире в Меце, взяв первый сет со счётом 6:1

Француз Ришар Гаске (6), только что завоевавший титул на грунтовом турнире серии «челленджер» в Щецине (Польша), на старте домашних соревнований серии ATP 250 в Меце в трёх партиях проиграл представляющему Узбекистан Денису Истомину — 6:1, 4:6, 4:6.



Истомин 8 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Гаске 8 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 13. Во второй и третьей партиях он упустил 7 шансов сделать брейк.



Также во второй круг Меца вышел немец Петер Гоёвчик (Q), победивший словака Норберта Гомбоша со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Он сыграет с французом Жилем Симоном, а Истомин встретится с немцем Янником Маденом.