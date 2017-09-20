175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Альмагро обыграл Беннето в первом круге турнира в Меце

20 сентября 2017, среда. 00:57 Теннис

Испанец Николас Альмагро пробился во второй раунд соревнований в Меце, обыграв француза Жюльена Беннето в двух напряжённых партиях — 7:6 (7:3), 7:5.

Поединок продлился 1 час 42 минуты. Альмагро сделал 10 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Беннето 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Следующим соперником Альмагро станет бельгиец Давид Гоффен (2), который на прошлой неделе принёс сборной Бельгии два очка в домашнем полуфинале Кубка Дэвиса с Австралией.

Метц 2017. 1-й круг
19 сентября 2017 года, вторник. 21:20 МСК
Николас
Альмагро
Жюльен
Беннето
7:6 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Жюльен Беннето Николас Альмагро
Новости. Теннис
20 сентября 2017, среда
01:28 С. Уильямс: мне говорили, что я должна выступать в мужском теннисе
00:57 Альмагро обыграл Беннето в первом круге турнира в Меце
19 сентября 2017, вторник
23:35 Гаске уступил Истомину на турнире в Меце, взяв первый сет со счётом 6:1
23:29 Пэр уверенно победил Циципаса на старте турнира в Меце
22:28 Троицки: мне нравится турнир в Санкт-Петербурге
22:15 Дзюба с супругой и плюшевый лев — в фотообзоре дня SPb Open
21:48 Кузнецов: никакой зависти к нашим молодым ребятам у меня нет, они все молодцы
20:58 Кузнецов проиграл Троицки в 1-м круге турнира в Петербурге на двух тай-брейках
19:11 Южный: в Питере, как ни крути, присутствует дополнительное волнение
18:51 Южный победил Смита и сыграет с Фоньини на турнире в Санкт-Петербурге
17:58 Федерер побил рекорд Коннорса по количеству недель в топ-4
17:00 Хан На Лэ: я смотрела и анализировала игру Кристины Плишковой в YouTube
16:46 Корне пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу, Стосур выбыла
16:27 Гулбис взял всего три гейма в матче с Броэди на турнире в Санкт-Петербурге
15:51 «Лаки-лузер» Маден вышел во второй круг турнира в Метце, победив Киккера
15:43 Стрыцова на двух тай-брейках одолела Рыбарикову на турнире в Токио
15:14 Соперником Кольшрайбера во 2-м круге турнира в Санкт-Петербурге будет Беранкис
14:21 Басилашвили одолел Мийо и сыграет с Мюллером на турнире в Метце
13:45 Фетт не смогла выйти во второй круг турнира в Гуанчжоу
13:43 Кафельников: поражение от Венгрии в Кубке Дэвиса — это действительно катастрофа
13:42 Синякова одолела Чепелову и сыграет с Цибулковой на турнире в Токио
13:36 Финальный матч Кубка Дэвиса Франция — Бельгия пройдёт в Лилле на харде
12:58 Рус победила Макхэйл в первом круге турнира в Сеуле
11:49 Остапенко в двух партиях обыграла Ларссон на старте турнира в Сеуле
11:47 Родина победила Ар. Родионову на турнире в Гуанчжоу, выиграв третий сет 6:0
11:46 Панова и Крунич проиграли на старте турнира в Гуанчжоу в парном разряде
11:15 Гаврилова проиграла Линетт на турнире в Токио, ведя 4:1 в третьем сете
11:07 Вторая ракетка турнира в Сеуле Бертенс проиграла Хогенкамп в первом круге
10:38 Цибулкова победила Суарес-Наварро на старте турнира в Токио
10:10 Соперницей Кырсти во втором круге турнира в Сеуле будет Гиббз
10:03 Фирстенберг объявил о завершении карьеры
09:31 Хибино победила Чан Кайчэнь и может сыграть с Остапенко на турнире в Сеуле
09:30 Гарсия и Пуиг вышли во второй круг турнира в Токио
09:20 Кенин победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам августа
09:19 Стивенс признана лучшей теннисисткой августа
09:17 Удар Касаткиной на турнире в Торонто признан лучшим по итогам августа
08:30 Петкович и Кр. Плишкова проиграли на старте турнира в Сеуле
07:08 Павлюченкова добыла волевую победу над Беллис в первом круге турнира в Токио
06:50 Касаткина вышла во второй круг в Токио, где сыграет с Кербер
00:48 Сампрас: если Надаль будет играть до 35, у него отличные шансы обогнать Федерера
18 сентября 2017, понедельник
23:40 Кинг: Макинрой пытается вызвать Серену на матч около 15 лет
22:00 Кольшрайбер: Тюрнев — крепкий парень, с мощной игрой и хорошей подачей
21:26 Симон разгромил Сеппи на старте турнира в Меце, Копил победил Джаннесси
19:46 Тюрнев: в первом матче на таком уровне волновался, но это большой опыт
19:44 Багдатис: стал сдержаннее на корте не из-за семьи, а из-за жизненного опыта
Все новости RSS
Партнерский контент