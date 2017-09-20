Альмагро обыграл Беннето в первом круге турнира в Меце

Испанец Николас Альмагро пробился во второй раунд соревнований в Меце, обыграв француза Жюльена Беннето в двух напряжённых партиях — 7:6 (7:3), 7:5.



Поединок продлился 1 час 42 минуты. Альмагро сделал 10 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Беннето 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующим соперником Альмагро станет бельгиец Давид Гоффен (2), который на прошлой неделе принёс сборной Бельгии два очка в домашнем полуфинале Кубка Дэвиса с Австралией.