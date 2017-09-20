С. Уильямс: мне говорили, что я должна выступать в мужском теннисе

Американка Серена Уильямс опубликовала на сайте Reddit письмо к своей маме, касающееся и материнства, и того, через что проходила сама Серена.



«Дорогая мама, ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я смотрю на свою дочку (о Боже, да, у меня есть дочка) — у неё мои ручки и ножки! Такая же сила, мускулатура, невероятные руки и тело. Но я не знаю, как бы отреагировала на то, если бы она прошла через всё то, через что проходила я с 15 лет и продолжаю проходить до сих пор.



Меня называли мужчиной, потому что я была невероятно сильной. Говорили, что я использую допинг (но нет, я всегда была слишком честной, чтобы использовать возможности для получения несправедливого преимущества). Говорили, что я должна выступать не в женском, а в мужском спорте, потому что выгляжу гораздо сильнее многих других женщин (но я просто упорно работала над собой, и к тому же я родилась с таким чёртовым телом и горжусь этим).



Мама, я не знаю, как ты сдерживалась в общении со всеми журналистами, обычными людьми и просто ненавистниками, которые были слишком глупы, чтобы понять силу чёрной женщины.



Я горжусь тем, что мы смогли показать, какими могут быть женщины. Мы разные. Мы сильные, мускулистые, высокие, маленькие, худые — но все мы женщины, и мы гордимся этим!



Ты такая стильная. Я хочу следовать твоему примеру, я стараюсь это делать. Мне ещё предстоит длинный путь, но я хочу поблагодарить тебя. Спасибо за то, что была моим примером для подражания, что научила справляться со всеми трудностями и вызовами. Я надеюсь научить свою малышку Алексис Олимпию тому же.



Пообещай мне, мама, что ты продолжишь помогать мне. Я не уверена, что я столь же сильна и смиренна, как ты — но надеюсь, что однажды стану такой. Я люблю тебя, дорогая.



Твоя младшенькая из пятерых, Серена».