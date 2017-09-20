Шарапова: упорство и дисциплина — качества, которые я приобрела благодаря маме

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, как мама в детстве научила её дисциплине, которая помогла ей в жизни и карьере.

«Моя мама очень много занималась моим образованием. С теннисом она не хотела иметь ничего общего. Она читала мне различные отрывки и целые романы, большую часть которых я толком не понимала в силу своей юности. Она заставляла меня учить многие отрывки наизусть, спрашивала их. Мне это никогда не нравилось, но, с другой стороны, это привило мне чувство дисциплины. Дисциплина не даётся легко, нужно сначала заложить её фундамент.

Способность много раз повторять что-то очень помогла мне в теннисе. Но в целом это умение полезно для всех, в любой работе. Помимо каких-то интересных проектов, всегда есть и обычная рутина — то самое повторение. Можно сказать: «Я не хочу делать этого, я хочу остановиться». Но это будет проявлением ментальной слабости, мешающим развиваться. Это те качества, которые я приобрела благодаря своей матери.

Дисциплина помогает идти вперёд, делать всё, что нужно, и в хорошие, и в плохие дни — и тем самым быть среди лучших», — приводит слова Шараповой CNBC.