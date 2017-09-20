Дель Потро снялся с Кубка Лэйвера из-за проблем со здоровьем

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сообщил, что из-за проблем со здоровьем не сможет принять участие в новом выставочном турнире — Кубке Лэйвера. Напомним, что последним турниром дель Потро был US Open, где он был близок к тому, чтобы сняться с матча 1/8 финала с австрийцем Домиником Тимом, но в итоге обыграл и его, и швейцарца Роджера Федерера, а в полуфинале уступил будущему чемпионку — испанцу Рафаэлю Надалю.



«С грустью на сердце я вынужден сообщить, что не смогу принять участие в первом розыгрыше Кубка Лэйвера. К сожалению, я не полностью здоров, поэтому вынужден сняться», — приводит слова дель Потро официальнный «твиттер» соревнований.