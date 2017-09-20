Федерер стал самым высокооплачиваемым теннисистом мира 12-й год подряд

Швейцарский спортсмен Роджер Федерер признан самым высокооплачиваемым теннисистом мира 12-й год подряд. Несмотря на то что Федерер пропустил половину сезона, за последние 12 месяцев ему удалось заработать $ 64 млн.



Большую часть этих средств теннисист получил по спонсорским соглашениям с такими гигантами, как Wilson, Credit Suisse, Mercedes, Rolex, Lindt, Jura, Moet & Chandon, Sunrise, NetJets и Nike. В этом году Федерер подписал пятилетний контракт с производителем пасты Barilla на сумму $ 40 млн, пишет Forbes. Издание отмечает, что швейцарец также зарабатывает на своём участии в турнирах — Федерер требует $ 2 млн за участие в выставочных турнирах и $ 1 млн за выступление на турнире серии АТР 500 или АТР 250.



Стоит отметить, что теннисист жертвует большие суммы на благотворительность. В частности, созданный в 2004 году фонд Федерера пожертвовал $ 30 млн на образовательные программы в Африке.

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