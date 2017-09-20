Кар. Плишкова: я могу хорошо играть и без тренера

Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова прокомментировала своё решение расстаться с тренером Давидом Котыжей и рассказала о главной цели на концовку сезона.



«Конечно, мне нужен тренер, но в моей команде это не главное. Я могу хорошо играть и без тренера. Сейчас моя главная цель — попасть на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Может произойти всё что угодно. Думаю, всё могут решить несколько очков. Я просто хочу играть хорошо. Если мне это удастся, то у меня будут шансы вернуться на первую строчку рейтинга», — цитирует Плишкову Reuters.

Кар. Плишкова уволила своего тренера